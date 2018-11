5 Mega make-up trends voor herfst winter 2018 2019

Vergeet de tijden dat je je ogen opmaakte met drie, vier verschillende toonaarden in gedekte kleuren die mooi in elkaar moesten overlopen en vervagen. Deze winter gaan we voor statement make-up. Je ogen maak je op met één brede penseelstreek in een felle kleur. Je mag je oogleden ook geheel overdekken met zilverglitter, zelfs je hele gezicht als je dat wilt. Je lippen maak je helrood of snoeperig roze. Het gaat niet om nuances maar om sterke elementen. Zelfs de natuurlijke make-up look vraagt om enkele sterke details zoals blozende wangen en glanzende oogleden.

We zetten de vijf belangrijkste make-up trends voor herfst winter 2018 2019 voor je op een rijtje.

Klassieke eyeliner in een modern jasje

De klassieke eyeliner krijgt dit seizoen letterlijk vleugeltjes, of strikjes, of driehoekjes. Whatever. Dat zwarte lijntje langs je oog mag alle mogelijke vormen aannemen. Je mag het ook onder je oog tekenen en dan ook nog eens ver richting je slapen doortrekken.

Natuurlijke make-up looks

De natuurlijke make-up looks van winter 2018 laten matte huidjes zien! Mat is weer helemaal terug. Maar mat betekent niet vlak. Er moet wel een mooie glans over je huid liggen. Verder spelen we met texturen, dat is: glans voor je oogleden, wangen en lippen!

Felle oogmake-up in één enkele kleur

Rood, blauw, geel, groen. Het maakt niet uit. Al deze kleuren gebruiken we deze winter voor de oogleden. Het kan niet misgaan want je gebruikt maar één kleur en de vorm mag artistiek zijn! Het is bijna als tekenen toen je nog op de kleuterschool zat. Sterke vormen, felle kleuren, grote oppervlakken.

Rode statement lippen en snoepkleurtjes

Maak die lippen maar rood! Maar houd de rest van je make-up natuurlijk. Rode lippen zijn hot! Daarnaast zien we sorbet- en snoepkleurtjes. Mat of glanzend. Het mag allebei.

Glitter

Glitter is al een paar seizoenen hot en is o zo gemakkelijk aan te brengen. Dip je vinger in het potje en druk de glitter op je huid waarop je een crèmeachtig, kleurloos product hebt aangebracht. Supermooi voor de Feesten!

