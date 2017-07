We gaan steeds bewuster leven, bewuster eten, bewuster bewegen én ook bewuster ons haar verzorgen. Nederlands meest bekende kleurspecialist Marriët Gakes ondervindt dit dagelijks in haar samenwerking met Keune Haircosmetics en merkt het ook aan de mensen die haar exclusieve kapsalon aan de Herengracht in Amsterdam bezoeken. ‘Mensen maken tegenwoordig meer tijd vrij om hun haar te pamperen’, meent de kleurkoningin. Mensen hebben ook steeds meer kennis als het om hun haar gaat. Wij weten niet hoe het jullie vergaat, maar hier op de redactie hongeren wij letterlijk naar informatie om ons haar zo mooi mogelijk te houden en hangen we aan de lippen van een ieder die ons er meer over kan vertellen. Marriët Gakes’ 5 Gezond Haar Tips zijn dan ook meer dan welkom:

Gezond Haar Tip 1. Kies ervoor om af en toe een haarverzorgingsbehandeling in de salon te doen

Marriët Gakes: Er zijn steeds geavanceerdere producten om je haar mooi te houden. Een voorbeeld daarvan is Care Miracle Elixir van Keune. Dit nieuwe product is een salonbehandeling die de schade van je haar kan verminderen. Het bestaat uit geconcentreerde keratine die aan het haarmasker kan worden toegevoegd en 20 minuten moet intrekken. Omdat het effect op den duur – na ongeveer 5 shampoos – verdwijnt, gebruik je thuis Care Miracle Elixir Kertaine Spray om het bij te houden. Want onthoud: geen product kan je haar blijvend herstellen, ook al wordt er nog zoveel beloofd. Het is goed om te beseffen dat je, wil je je haar mooi en gezond houden, het altijd zult moeten blijven pamperen.

En dat doen de mensen ook steeds vaker. Steeds meer mensen gaan naar de salon puur voor de gezondheid van hun haar. Ik zie hier echt een trend. En je merkt ook dat mensen thuis meer de tijd nemen om hun haar één keer in de week met een masker te verwennen.

En dat zijn dan ook mijn tips: kies ervoor om af en toe een in-salon treatment te doen om je haar een boost te geven en probeer het niet te verwaarlozen door thuis ook één keer in de week een masker te doen. Dit kun je in de salon op maat laten maken zodat je haar de nodige vitamines en mineralen mee krijgt om er glanzend en gezond uit te zien.

Gezond Haar Tip 2. Laat je haar regelmatig bijpunten

Marriët Gakes: Niet iedereen is altijd even blij met deze tip, maar eigenlijk is het het beste om je haar eens in de zes à zeven weken te laten bijpunten. We hebben het niet over een flinke punt. Zeker mensen die hun haar laten groeien worden altijd huiverig van dit advies. Maar hoe tegenstrijdig het ook klinkt: één keer in de zes weken je haar bijpunten is juist goed als je het wilt laten groeien.

Want gaat je haar eenmaal aan de onderkant splijten, dan splijt het steeds verder. Dus op het moment dat je ervoor kiest om het, zeg driekwart jaar, niet te knippen omdat het dan snel lang wordt, riskeer je dat er uiteindelijk meer van je haarlengte afmoet om alle gespleten punten kwijt te raken.

Dus mijn tip is: wil je je haar laten groeien, kijk dan eerst naar de splijtgevoeligheid van je haar – de één is gevoeliger voor splijten dan de ander – en overleg met je kapper om de hoeveel tijd het te laten knippen. Ik zou zelf zes tot acht weken aanhouden, ook al is het maar het minimale puntje van een halve centimeter.

Gezond Haar Tip 3. Verwen je haar met haarolie

Het is een trend om olie voor je haar te gebruiken. Zelf gebruik ik graag Care Satin Oil Treatment van Keune, een satijnachtige olie. Die doe ik bij een masker om het rijker te maken maar nog lekkerder vind ik het om ‘m gewoon puur op mijn haar aan te brengen. Ik laat mijn hoofdhuid vrij en masseer de olie lekker over de lengte en in de punten en laat het dan een nachtje inwerken. De volgende dag was ik het dan uit. Als je een haarolie bij een masker doet, gebruik je een pompje of een paar druppeltjes, maar als je ‘m direct op je haar aanbrengt mag je er een flinke hoeveelheid van gebruiken. Het is echt een weldaad voor je haar.

Gezond Haar Tip 4. Bind je haar niet samen met elastiekjes met een metalen tussenstukje

Als je elastiekjes in je haar gebruikt, zorg er dan voor dat je geen elastiekjes met metalen tussenstukjes gebruikt. Als je je haar samenbindt, komt er soms best veel kracht op te staan en die metalen tussenstukjes schuiven dan langs je haar en kunnen haarbreuk veroorzaken op de plek waar je je staartje hebt.

Een goed alternatief zijn de Invisible Bobbles die een tijdje geleden een trend waren. Ze zien eruit als ineengedraaide telefoondraden maar zijn heel fijn in het gebruik. Ik heb bijvoorbeeld veel maar wel fijn haar en als ik normaliter een elastiek in mijn haar doe dan krijg ik zo’n kniek of bobbel. Sinds ik zo’n bobble gebruik merk ik wel dat ik geen afdruk meer krijg. Ik kan nu per dag kiezen of ik mijn haar los draag of vast doe zonder dat ik mijn haar hoef te wassen om die afdruk eruit te krijgen.

Een ander alternatief zijn die haarelastieken met een stukje geplooide stof eromheen (ook wel ‘scrunchy’ genoemd) die we in de jaren ’80 veel zagen. De stof vermindert de wrijving met je haar. Mijn tip is dus: zorg voor zo min mogelijk wrijving met je haar. Hiermee voorkom je haarbreuk, haarschade en die hinderlijke afdruk in je haar.

Gezond Haar Tip 5. Gebruik een haarbeschermen (sun shield protection) voor je haar

Marriët Gakes: We weten allemaal dat de zon slecht voor je huid is en iedereen smeert tegenwoordig behoorlijk goed – je ziet kinderen ook steeds meer met UV beschermende jasjes en kleren – maar helaas is gebleken dat je haar, als je het in de zomer niet beschermt, er net zoals je huid ook behoorlijk aan gaat. Daarom zijn er steeds meer haarproducten die tegen de zon beschermen. Keune Care bijvoorbeeld heeft een Sun Shield lijn met producten die ervoor zorgen dat chloor en zeewater goed uit je haar gewassen worden. Lees ook: Verkleuring door de zon? 3 Gouden zomertips om je haarkleur mooi te houden

Veel mensen denken dat kleuren niet zo gezond is voor je haar, maar kleuren is nog niet eens het grootste probleem. De zon is de grootste vijand, ook voor je kleur. De zon schaadt dus je haar en ook je kleur die vervaagt en er niet mooi van gaat uitzien. Als colorist vind ik het daarom heel belangrijk om een haarbeschermer gebruiken tegen de zomerzon, dus echt om de zonschade tegen te gaan. Lees ook: 10 Gouden Tricks en Tips voor schitterende haarkleuren van Marriët Gakes

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global Master Color bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).