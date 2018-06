Prosecco is een zomerdrankje bij uitstek. Deze vrolijke spuitwijn, afkomstig uit de Italiaanse streken Veneto en Friuli-Venezia Giulia, is een informeel en ongedwongen zomerdrankje met een niet al te hoog alcoholpercentage (gewoonlijk rond de 11%). Het drankje is de afgelopen jaren ongelooflijk populair geworden. In 2014 oversteeg de verkoop van het aantal flessen Prosecco voor het eerst die van Champagne.

Een glas koele Prosecco bubbels is een aangenaam welkomstdrankje. Het is ook perfect voor een aperitief of als afsluiting bij het dessert. Prosecco leent zich verder goed voor cocktails. Fris, zomers en kleurrijk. We hebben wat creatieve ideetjes voor je, uit de koker van onze Italiaanse correspondent!

Prosecco met lime

4 lime

4 verse basilicumblaadjes

4 schijfjes komkommer

Prosecco

Bereiding

Pers de lime uit en doe het sap een glas. Voeg de basilicumblaadjes en de komkommerschijfjes toe en laat het geheel een paar uur in de ijskast afkoelen.

Zeef het sap, verwijder de blaadjes en de komkommer en verdeel het over vier flûtes. De glazen moeten ongeveer voor 1/3 gevuld zijn. Voeg nu de Prosecco toe en garneer de cocktail naar hartelust met komkommerschijfjes en basilicumblaadjes.

Prosecco, perzik en sinaasappel

6 perziken

het sap van een paar sinaasappels

het sap van 1 lime

Prosecco

Verse muntblaadjes

Bereiding

Schil de perziken, verwijder de pit, snijd de vruchten in stukjes en voeg het sinaasappelsap en limesap toe. Pureer de ingrediënten met een staafmixer of in een keukenmachine. Verdeel het mengsel over 4 Prosecco glazen (tot halverwege het glas) en voeg, al roerende, de Prosecco toe. Serveer de cocktail met verse muntblaadjes.

Prosecco met limoncello (Italiaanser kan niet!)

Limoncello uit de vriezer

Prosecco

Frambozen

Bereiding

Schenk 30 ml ijskoude limoncello in elk glas. Vul het glas verder met Prosecco en serveer het drankje met vier (gewassen) frambozen.

Costanza Cristianini voor Trendystyle