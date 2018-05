2 Eenvoudige recepten met courgettes. Courgette risotto en courgette crème soep

Het is lente! In dit seizoen zijn de courgettes op z’n lekkerst. In Italië liggen ze vaak met bloem en al in de supermarkt. Courgettes hebben schitterende oranje bloemen die mooi tegen het groen van de groente afsteken. In Nederland moet je voor bloeiende courgettes bij een goede groenteboer zijn. Maar ook zonder die bloemen kun je deze Italiaanse courgettegerechten – een risotto en een soep – heel goed maken. Wij kregen deze recepten regelrecht door uit Italië.

De courgettesoep is heel eenvoudig te maken.

De courgetterisotto vraagt om wat meer aandacht omdat je er tijdens het koken bij moet blijven en er steeds bouillon door moet scheppen. Dat is ook de reden waarom men in Italiaanse restaurants nooit echt blij is als je risotto bestelt. Het eist alle aandacht van de kok op. Misschien zou je nu willen suggereren om de risotto van tevoren klaar te maken… Het zou (misschien) een oplossing zijn, maar het druist tegen alle regels van de Italiaanse keuken en het verfijnde smaakgevoel van de Italianen in. Een risotto moet op het moment gemaakt en direct geserveerd worden. Dus maak die 20 minuutjes van je kostbare tijd vrij als je een heerlijke, geurige lenterisotto op tafel wil zetten…

Courgettes risotto

6 kleine courgettes (het liefst met bloem)

extravergine olijfolie

1 sjalot

350 gram Carnaroli rijst (of een andere risottorijst)

½ glas witte wijn

Vegetarische bouillon

½ zakje saffraan

gemalen parmezaanse kaas

boter

zout

Bereiding

Scheid de courgettes van de bloemen (als je courgettes met bloemen hebt kunnen vinden) en was de courgettes en bloemen. Snijd de courgettes in rondjes. Open de bloemen en snijd ze overdwars in drie stukken.

Hak de ui, verwarm de olijfolie in een koekenpan en fruit de ui glazig. Voeg de courgettes en bloemen toe en breng op smaak met zout. Voeg dan de rijst toe, rooster die lichtjes en meng alles goed door elkaar. Voeg de witte wijn toe en laat die verdampen. Bedek de rijst met bouillon en kook de rijst in ongeveer 18 minuten gaar. Voeg tijdens deze kooktijd steeds bouillon toe (laat de risotto dus niet alleen) zodat de rijst niet droog kookt. Tegen de tijd dat de rijst gaar begint te worden, laat je de bouillon verdampen. De rijst is klaar als deze ‘al dente’ (nog een klein beetje hard) is.

Haal de pan van het vuur, voeg de boter en parmezaanse kaas toe en schep alles energiek door elkaar. Serveer onmiddellijk.

Courgette soep

10 middelgrote courgettes

1 prei

1 bouillonblok (of zout)

extravergine olijfolie

Opties: verse room, croutons, mozzarella of caprino kaas

Bereiding

Was de courgettes en snijd ze in niet al te dunne rondjes.

Doe een klein scheutje olijfolie, de courgettes, de prei en het bouillonblok in een diepe pan. Bedek de courgettes met water en kook het geheel op een laag vuur in ongeveer 20 minuten gaar.

Haal de pan van het vuur en maak er met een staafmixer een gladde crème van. Op dit punt kun je, als je wilt, wat room toevoegen.

Serveer de courgettesoep met een scheutje extravergine olijfolie en peper. Je kunt er ook de klassieke croutons over strooien. In plaats daarvan kun je de soep ook serveren met blokjes mozzarellakaas erin, of met een garnering van caprino kaas (een zachte geitenkaas).

Door: Costanza Cristianini