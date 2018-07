14 Tips bij hitte, voorkom een zonnesteek en andere ongemakken

Poeh, wat een hitte! Heerlijk die zomer, maar soms net even té. Zo voorkom je ongemakken.

In ons landje kan het soms opeens buitengewoon warm zijn. Het kwik stijgt tot over de 30 graden en onverwacht worden we geconfronteerd met temperaturen waar ons lichaam niet op ingesteld is. We bevinden ons in dezelfde situatie als we de vakantie doorbrengen in een warm (misschien wel tropisch) land.

In deze gevallen is het van belang om je ritme en sommige gewoontes aan te passen om oververhitting of de klassieke ‘zonnesteek’ te voorkomen. Laten we eens kijken hoe we de hitte het hoofd kunnen bieden:

1. Kleed je luchtig. Vermijd strakke kleding en synthetische materialen.

2. Zoek de zon in de heetste uren van de dag niet op. Ben je op het strand, open dan tussen twaalf en drie de parasol. Behalve ‘oververhitting’ voorkom je dat je verbrandt. En bovendien: ook in de schaduw word je bruin.

3. Loop je over straat, zoek dan als het even kan, de schaduwzijde op en loop niet te snel.

4. Met name in een stilstaande auto kunnen de temperaturen hoog oplopen. Wacht daarom niet in de auto op iemand. En doe ook je hondje deze marteling niet aan.

5. Vermijd lange reizen in de auto onder de brandende zon, tenzij je over een goede air conditioning beschikt. ‘s nachts reizen kan een uitkomst zijn.

6. Drink voldoende. Als je dorst hebt, is het eigenlijk al te laat. Houd daarom altijd een fles water bij de hand. Vermijd cola en (teveel) koffie. Cafeïne is vochtafdrijvend en tijdens warm weer – als het lichaam veel transpireert om de lichaamstemperatuur op peil te houden – heeft je lichaam juist veel vocht nodig.

7. Soms is veel drinken niet voldoende om al het vocht dat je ten gevolge van overmatige transpiratie hebt verloren weer aan te vullen. Je kunt dan in overweging nemen om je voeding te integreren met mineralen (verkrijgbaar bij drogist en apotheek).

8. Doe het rustig aan. Wees reëel. Is het opeens onverwacht heet, zeg de tennisafspraak die je voor twee uur ‘s middags (op het heetst van de dag) hebt gemaakt, dan af. Sport niet onder de brandende zon en pas je ritme aan. Niet voor niets ligt het levensritme in zuidelijke landen lager dan bij ons.

9. Volg de plaatselijke gewoontes en houd siësta. Je vermijdt hiermee de heetste uren van de dag en dankzij je middagslaapje volop genieten van de frissere uren in de avond of vroeg in de morgen.

10. Wees voorzichtig met koude drankjes. In het algemeen wordt wel gezegd dat ze beter vermeden kunnen worden. En dat is ook waar. Koud water is zeker bij warm weer een shock voor het lichaam. Maar koud water kan wel helpen de temperatuur van het lichaam naar beneden te brengen. Drink er altijd langzaam en met kleine slokjes van.

11. Op je blote voeten lopen op een koele vloer (bijvoorbeeld marmeren tegels in huis) kan heel verfrissend zijn. Dus: heb je het erg warm en beschik je over een koele vloer, doe dan je schoenen uit. Ook een lauw voetenbadje helpt om de lichaamstemperatuur weer op peil te brengen. Ben je oververhit, houd dan je polsen onder koud stromend water.

12. Houd overdag de zonneschermen naar beneden om direct zonlicht in huis te voorkomen. Zet ‘s avonds de ramen tegen elkaar open om goed te luchten (wapen je wel tegen muggen door netten voor de ramen te spannen). Logeer je in een zuidelijk land, in een appartement of hotel zonder air conditioning maar wel met luiken (zoals dat daar de gewoonte is), sluit de luiken dan overdag – hierdoor houd je de grootste hitte buiten – en lucht ‘s avonds.

13. Vermijd vooral overdag alcoholische drankjes.

14. Raadpleeg in geval van oververhitting, duizelingen, hoofdpijn, misselijkheid en verwardheid direct een arts. Er kan sprake zijn van een zonnesteek: het lichaam is oververhit en de lichaamstemperatuur kan gevaarlijk hoog stijgen.