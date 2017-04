12 Tips om negatieve gedachten de baas te worden

Iedereen heeft wel eens negatieve gedachten. Dat is menselijk. Maar als we het leven constant pessimistisch tegemoet treden en we voor onszelf steeds weer herhalen dat we niets waard zijn, dan zal dat uiteindelijk een negatieve invloed op ons leven hebben.



Innerlijke klaagzang

Je kent die dagen vast. Er gebeuren allerlei dingen waardoor je ontmoedigd raakt en al snel gaat er een bekende klaagzang door je hoofd: ‘Waarom ik? Waarom gaat bij mij altijd alles fout? Ik ben niets waard. Ik kan maar beter nooit meer iets ondernemen. Wij wil mij nog hebben?‘

Zelfvervullende voorspelling. Negatieve gedachten trekken negativiteit aan, maar het omgekeerde is ook waar

Deze negatieve gedachten zijn funest voor je eigenwaarde en hebben daarom weer invloed op je verdere handelen. Je zit in een neerwaartse spiraal. Maar er is meer: experts menen wel dat je door negatieve gedachten negatieve dingen naar je toetrekt. Het wordt een soort zelfvervullende voorspelling. Anderzijds zouden positieve gedachten en een positieve houding in het leven positieve dingen aantrekken. Alle reden dus om te proberen je negatieve gedachten te vervangen door positieve gedachten. Maar hoe doe je dat?

Omdat ik het waard ben

De oorspronkelijke slogan van een bekend cosmeticamerk slaat de spijker op z’n kop. Omdat ik het waard ben… In dat geval gaat het om een lippenstift, een haarproduct, een mascara, maar eigenlijk is deze slogan op alles en op elke situatie in ons leven van toepassing en zou het onze levensspreuk moeten zijn.

Maar voordat je deze levensspreuk tot een ware lijfspreuk hebt gemaakt die spontaan en overtuigend in je hoofd opborrelt, zul je – als je een negatieve denker bent – actief en bewust eraan moeten werken om de constante stroom aan negatieve gedachten te doorbreken.

Hier zijn onze tips:

1. Stel realistische doelstellingen

Iedereen heeft op z’n tijd wel eens negatieve gedachten. Verwacht niet dat je al deze gedachten volledig en onmiddellijk kunt uitbannen en wees niet boos op jezelf als ze weer opduiken. Waar het om gaat is de stroom tijdig te onderbreken zodat je niet in zelfmedelijden en onzekerheid wegzinkt.

2. Word jezelf bewust van negatieve gedachten

Als je iets aan negatieve gedachten wilt doen, dan is het allereerst van belang van om ze te herkennen! Luister naar jezelf en wordt jezelf bewust van je gedachten. Dat is de eerste stap naar verandering.

3. Zie het leven niet als een test

Veel negatieve gedachten komen voort uit ontevredenheid over onszelf. We zijn streng voor onszelf en staan onszelf niet toe om fouten te maken. Het leven is geen test! Iedereen maakt fouten. Sta jezelf toe om fouten te maken. Blijf er niet aan terugdenken en jezelf in gedachten naar beneden halen. Stap er luchtig overheen en ga verder met je leven.

4. Trek de schuld niet naar je toe

Vaak hebben we de neiging om dingen, ook al vallen die buiten onze macht, naar ons toe te trekken en de schuld ervoor op ons te nemen. Hierdoor versterken we het negatieve gevoel. Doe dit niet. Maak van jezelf geen zondebok.

5. Lach om jezelf

Probeer om jezelf te lachen. Neem jezelf niet al te serieus. Wist je dat je met de grootste flater goed wegkomt door er zelf het hartelijkst om te lachen? Je wint er zelfs sympathie mee! En je voorkomt negatieve gedachten.

6. Bedenk dat positieve gedachten positiviteit aantrekken

Vind je het moeilijk om je negatieve gedachten te keren en blijf je in een negatieve cirkel rond denken, probeer die dan te doorbreken door te bedenken dat positieve gedachten positiviteit aantrekken. Het proberen waard!

7. Word waterproof!

Iedereen krijgt wel eens kritiek of vervelende opmerkingen te horen. Laat ze als waterdruppels langs een regenjas van je afglijden. Trek de kritiek niet aan maar blijf in jezelf geloven. Is de kritiek terecht, laat het dan geen aanslag op je eigenwaarde zijn maar doe er je voordeel mee. Niet meer en niet minder.

8. Herhaal voor jezelf je sterke punten

Leg het accent niet op tekortkomingen en fouten, maar ga in gedachten je sterke punten af en accentueer die. Maak van je positieve karaktereigenschappen gebruik. Zet ze in!

9. Verander je denkpatroon

Zet negatieve gedachten om in positieve en actieve gedachten. Denk niet ‘Ik ben dik’ maar denk eerder ‘Vanaf nu eet ik gezond’. En probeer je mooi, sterk, aantrekkelijk en succesvol te zien. Dan ben je het ook!

10. Beloon jezelf!

We zeiden het al: in het begin zal het niet gemakkelijk zijn om de negatieve gedachtenstroom te doorbreken. Je zult de gedachten moeten herkennen en actief eraan moeten werken om deze om te zetten in positieve gedachten. En dan nog zullen negatieve gedachten af en toe de kop opsteken. Maar lukt het je om je ervan te bevrijden, al was het maar tijdelijk, waarom zou je jezelf dan eens niet ervoor belonen? Omdat je het waard bent…

11. Vermijd negatieve personen

Innerlijk is er werk aan de winkel maar je kunt ook in je omgeving veranderingen aanbrengen die positief denken bevorderen. Een daarvan is: vermijd negatieve personen en zoek positieve personen op. Dat betekent niet dat je al je negatieve vrienden aan de kant moet zetten of hard moet weglopen als een negatief familielid van zich laat horen. Probeer echter niet mee te gaan in de klaagzang en breng het gesprek op positieve onderwerpen.

12. Last but not least: zet de televisie uit!

Een grote motor van negatieve gedachten is tegenwoordig de televisie. Wat een negativiteit komt er uit dat kastje! Zet de televisie eens uit en zoek in plaats daarvan het gezelschap van mensen waarom je geeft op. Je zult eens zien hoe positief jouw denken wordt!