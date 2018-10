11 Redenen om te sporten

Als je eenmaal goed aan het trainen bent, dan wil je geen keer overslaan. Maar als je al een tijdje niet gesport hebt, is het soms moeilijk om je er weer toe te zetten. Laten wij je met deze elf redenen nu eens over de streep trekken. Want sporten is heerlijk maar is ook goed voor je gezondheid, je eigenwaarde, je huid en je seksleven.

1. Sporten is goed voor je gezondheid

Onderzoeken hebben uitgewezen dat regelmatig sporten je levensverwachting verhoogt en je gezondheid in het algemeen verbetert. Het vermindert de kans op kanker, hartziekten en bontontkalking. Verder kan het helpen tegen te hoge bloeddruk en kan het pijn aan de onderrug voorkomen of verlichten. Sporten heeft volgens wetenschappers ook een ‘anti aging’ effect (een woord dat in deze tijd in de mode is) omdat het de spieren en gewrichten versterkt en daarmee de klassieke ouderdomspijntjes kan uitstellen. Als je geen serieuze problemen met je gezondheid hebt, kan (verstandig) sporten niet anders dan een goede invloed op je gestel hebben.

2. Sporten helpt tegen stress en zorgt voor een beter humeur

Sporten helpt om problemen en zorgen van je af te zetten en te relativeren. Na een lange werkdag (vol stress) is het een perfecte manier om stoom af te blazen. Sporten vormt een positieve afleiding waardoor je je zinnen verzet. Bovendien komen er door de lichamelijke activiteit chemische processen op gang waardoor we ons gelukkiger en meer ontspannen gaan voelen. Regelmatig sporten zou zelfs depressie kunnen voorkomen.

3. Sporten verlicht de symptomen van de menopauze en van PMS

Voor vrouwen heeft sporten nog een extra voordeel. Onderzoeken zouden hebben uitgewezen dat lichamelijke activiteit de symptomen van de menopauze en van het premenstrueel syndroom kan afzwakken.

4. Sporten geeft extra energie

Door even goed in beweging te komen, komt het lichaam helemaal op gang. Er wordt extra zuurstof aangevoerd, de aanvoer van de voedingsstoffen en de bloedcirculatie verbetert. Je hart en longen worden even goed aan het werkt gezet en als deze organen goed functioneren voel je je energieker en heb je meer zin in de dingen. Sporten zorgt ook voor meer endorfine waardoor je nog eens een extra boost krijgt. Van ’s morgens een half uurtje sporten kun je de hele dag profijt hebben. In het begin moet je jezelf er misschien toe zetten, maar als je er eenmaal aan gewend bent, wil je niet anders meer.

5. Sporten is een boost voor je hersenen

Niet alleen staat je lichaam tijdens lichamelijke activiteit op scherp en werkt alles op volle toeren, ook je hersenen worden er scherper van. Door het hogere energie niveau en de serotonine die in je hersens vrij komt, kun je beter en helderder denken.

6. Sporten voor een zelfverzekerde houding

Door sporten voel je je goed en mooier. Je zit beter in je vel. En dit straal je uit. Sporten zorgt niet alleen voor een betere lichaamshouding (waardoor je al anders in het leven staat) maar geeft ook je zelfvertrouwen een flinke boost.

7. Sporten helpt om je gewicht onder controle te houden

Misschien is het de allereerste reden waar je aan denkt als je gaat sporten: afvallen. Maar zoals je ziet, zijn er veel meer redenen om te sporten. Dat neemt niet weg dat sporten (natuurlijk) helpt om je gewicht onder controle te houden en om je lichamelijke vorm te verbeteren. Tijdens het sporten verbrand je calorieën. Je ontwikkelt bovendien meer spiermassa, en spiermassa verbrandt sneller calorieën dan lichaamsvet. Je houdt je gewicht gemakkelijker onder controle en je kunt je aan tafel ook iets meer permitteren zonder het direct in vetrolletjes terug te zien.

8. Sport voor een betere nachtrust

Regelmatig sporten helpt ook om de nachtrust te verbeteren. Je bent meer ontspannen en je lichaam is aangenaam moe. Let wel op dat je niet vlak voor het slapen gaan nog intens gaat sporten. Dan zou je wel eens méér moeite kunnen hebben om in te slapen omdat je lichaam dan nog in volle gang is.

9. Sporten voor een betere huid

Door te sporten verbetert de bloedcirculatie. Ook je huid heeft hier baat bij. Door eens goed te transpireren krijgt je huid bovendien een reinigingsbeurt. Het vocht duwt als het ware afvalstoffen en vuil dat zich in de poriën heeft opgehoopt naar buiten.

10. Sporten verbetert je seksleven

Je hebt meer energie, ziet er beter uit, voelt je beter en hebt meer zelfvertrouwen. Allemaal dingen die niet anders dan een positieve impact op je seksleven kunnen hebben. Sommige onderzoeken zouden bovendien uitwijzen dat vrouwen die sporten gemakkelijker opgewonden raken en mannen zouden minder snel met erectieproblemen te maken krijgen.

11. Sporten voor meer sociale contacten

Tegenwoordig is het een geldige reden om te gaan sporten: het opdoen van sociale contacten. De sportscholen zijn meer geworden dan alleen maar zalen met machines en ruimtes waar je je aan je lichaam kunt wijden. Maar sporten kan ook je relatie verbeteren. Samen met je partner sporten en naar een doel toewerken (een strakker lijf, een paar pondjes eraf) smeedt een band. Een uurtje samen sporten kan je relatie soms meer goed doen dan een avondje naar de bioscoop.