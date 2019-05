11 Badmode trends voor lente en zomer 2019. Kies je stijl!

Elk zomerseizoen kopen we misschien één of twee badpakken of bikini’s. Dus als je er eentje koopt, kun je meteen maar beter een steengoede aanschaf doen. Om je wegwijs te maken in de wirwar van broekjes, topjes en badpakken, zetten we de badmodetrends voor lente en zomer 2019 voor je op een rijtje. Houd je vast, het zijn er een heleboel. Het feit dat broekjes en slipjes tegenwoordig vaak los van elkaar worden verkocht zodat je zelf kunt mixen & matchen maakt het er niet gemakkelijker op.

11 Badmode trends lente zomer 2019

1. Fantasieën, van romantisch tot dierenprints (met luipaard- en slangenprints aan kop).

2. Cut-outs: badpakken met spannende uitsparingen op de buik, rug of rond het middel.

3. Strepenfeest: denk aan gezellige, felle brede strepen in alle kleuren van de regenboog.

4. Roesjes: vooral op de schouderbandjes en langs de bovenkant van topjes.

5. Schelpen: schelpen zijn dé zomerhit en ze sieren dit jaar ook bikini’s en badpakken. Je kunt natuurlijk ook gewoon schelpenkettinkjes en schelpenbandjes bij je badpak dragen.

6. Mouwtjes: bikinitopjes en badpakken met mouwtjes, lang of kort, doen al een paar zomerseizoenen mee en zijn ook deze zomer van de partij.

7. Metallics (eindelijk een nieuwkomer): zilverkleurige en goudkleurige badmode is hot (maar ook metallics in kleur).

8. Hoog opgesneden broekjes en badpakken met jaren ’80 en ’90 inspiratie.

9. Retro stijlen: bikini’s met hoge taillebroekjes en grote tops zijn nog steeds hot, zie Chanel!

10. Badpakken in surferstijl en neopreen.

11. Effen pastels en huidskleurige badpakken (supercool en sexy!).

Verdwenen ten opzichte van vorig jaar zomer

1. Badpakken en bikini’s met pailletten (daarvoor in de plaats komen de metallics).

2. Sobere kleuren zoals bruin en zwart (nu pastels en nude).

3. Sportieve rechttoe rechtaan badpakken in de stijl van topzwemsters (nu badpakken in surferstijl).

Dit draag je over je badpak of bikini in 2019

Net zoals vorig jaar gaan we dus NIET voor kaftans en zomerhessen, maar we laten maken het ook niet zo bont als vorig jaar. Toen showden de modehuizen badmode met paillettenjasjes en leren broeken. Een must-have voor naar het strand voor zomer 2019 is volgens ons… de kimono of ook een badjas! Deze trend is supercool! In kimono (of badjas) over straat. Kan het exotischer?

Verder showden verschillende modehuizen bikini’s met een mooie rok. We zagen ook bikini’s en badpakken in fantasieën die met jacks of jasjes in dezelfde fantasie werden geshowd. Voor een heerlijke zomerse mood draag je een zwierige hoed en heerlijk veel modeaccessoires bij, het liefst met schelpen (we noemden ze al).

