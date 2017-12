10 Tips & trucjes om te stoppen met roken (zonder anti-rook medicijnen)

Stoppen met roken. Zo bind je de strijd met die ‘stinkstok’ aan! 10 Tips en trucjes om te stoppen met roken zonder anti-rook medicijnen.

Als het einde van het jaar nadert, duiken de woorden ‘goede voornemens’ steevast op. En menig roker laat deze woorden niet onberoerd. Gaat het het komende jaar lukken om definitief afscheid te nemen van de sigaret? Wij hebben tips en weetjes voor je die je kunnen motiveren om er niet nog eentje op te steken.

Tip 1: bekijk jezelf eens in een morphing programma voor rokers

Er bestaan tegenwoordig morphing programma’s die laten zien hoe jouw eigen gezicht in de loop der tijd door het roken kan veranderen. Uit recente studies blijkt dat de confrontatie met het eigen image waarop de negatieve effecten van roken zijn gesimuleerd een uitstekende zet in de rug kan zijn om met roken te stoppen. Vooral vrouwen zijn gevoelig voor de effecten die roken op den duur kan veroorzaken. Zien hoezeer de huid veroudert als je zou blijven roken, veroorzaakte volgens een onderzoek bij vele vrouwen zelfs een lichamelijke shock reactie. Ze zouden daarna uiterst gemotiveerd zijn om te stoppen met roken en velen zouden ook daadwerkelijk stappen hebben genomen om te stoppen. (Tip: maak een print van je ‘rook-gezicht’ en hang ‘m goed in zicht in huis of zet ‘m op je bureau)

Tip 2: zoek een app voor je mobiele telefoon die je helpt om te stoppen met roken

Geven je familieleden en vrienden je niet de steun die je nodig hebt om voorgoed afstand te nemen van de sigaret, zoek dan eens naar een application voor je mobiele telefoon die jou die steun wel kan geven. Er zijn apps die bijhouden hoelang je al zonder sigaret bent, hoeveel geld je bespaard hebt en die je verder steunen met allerlei tips en bemoedigende tekstjes.

Tip 3: weet wat je te wachten staat als je gaat stoppen

De eerste week zonder sigaretten is de ergste week. Houd daar rekening mee. Kies een week (op korte termijn natuurlijk!) die jou geschikt lijkt. Voor de één zal dat een relaxte week zijn, de ander stopt misschien liever in een week met veel afspraken en verplichtingen. De lichamelijke afhankelijkheid verdwijnt in de regel na ongeveer 2 weken tot een maand. Maar de ‘zin’ in een sigaret kan nog heel lang blijven. Probeer vooral in de eerste periode gelegenheden waarvan je weet dat ze die ‘zin’ stimuleren te vermijden.

Tip 4: probeer de elektronische sigaret

Word je elke keer geconfronteerd met dat gevoel dat je zonder sigaret ‘niets omhanden hebt’, probeer dan eens de elektronische sigaret. Neem de sigaret ook gerust mee naar sociale gelegenheden (een feestje, een dineetje). Direct een goede gelegenheid om iedereen te vertellen dat je gestopt bent met roken (kan je straks moeilijker terugkrabbelen).

Tip 5: houd voor ogen dat je door te stoppen je doorzettingsvermogen versterkt

Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat dat deel van de hersens dat betrekking heeft op de controle over de eigen gedragingen meer ontwikkeld is bij ex-rokers dan bij rokers. Is dat niet fantastisch?

Tip 6: schaf een spaarpot aan

Voel je de neiging opkomen om toch maar weer een pakje te kopen? Haal dan het bedrag uit je portemonnee en stop het in een speciaal daarvoor bedoelde spaarpot. Binnen een maand heb je vast genoeg om jezelf te verrassen met een nieuw kledingstuk of een leuke elektronische gadget.

Tip 7: houd caloriearme snacks bij de hand

Deze tip geldt vooral voor degenen die naar de sigaret grijpen om de honger te stillen. Houd altijd calorie-arme snacks bij de hand. De voorkeur gaat natuurlijk uit naar gezonde snacks (appels, wortels enzovoorts) maar ben je een zoetekauw en wil je jezelf in deze moeilijke periode van stoppen-met-roken toch een beetje verwennen, dan kun je ook kiezen voor caloriearme en suikervrije snoepjes (wellicht op basis van kruiden).

Tip 8: omring jezelf met gadgets die je eraan herinneren hoe slecht roken wel niet is

Het summum dat er qua anti-rookgadgets te vinden is, is volgens ons een asbak met een daarop bevestigde doodskop om ‘m te openen en met alle mogelijke waarschuwingen over de gevaren van roken. Deze werkt vooral bij degenen die nog roken maar die naar het stoppen toewerken. Iedere keer als je weer wat as aftipt, word je aan je voornemen herinnert. Maar ook als je al gestopt bent kan het helpen om jezelf door middel van gadgets en waarschuwingen te herinneren aan de risico’s van het roken. Ze vertellen je hoe goed je nu bezig bent.

Tip 9: ga op yoga

Wat dat ermee te maken heeft? Alles. Volgens onderzoek zou yoga, net zoals roken (nicotine), de neurotransmitter GABA in je hersens stimuleren. Deze neurotransmitter zorgt voor ontspanning (weet je gelijk waarom een sigaret ontspannend kan werken). Met yoga zou je dus eenzelfde ontspannende effect kunnen bereiken als met roken. Dus… gestopt met roken? Schrijf je in voor yoga. Baat het niet, dan schaadt het niet.

Tip 10: eet aubergine

Aubergine bevat nicotine en volgens Duitse onderzoekers zou het eten van deze groente rokers kunnen helpen om te stoppen met roken. De kleine hoeveelheid nicotine in aubergine zou genoeg zijn om dat ongemakkelijke gevoel als je stopt weg te nemen. Het is het proberen waard. Omdat aubergine aanmerkelijk veel minder nicotine bevat dan een sigaret zou het regelmatig eten van aubergine in ieder geval niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Algemeen advies: zoek hulp

Lukt het je ondanks alles niet om met roken te stoppen, zoek dan hulp en begeleiding. Aarzel niet om je tot een arts of therapeut te wenden.

