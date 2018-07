10 Tips en trucjes voor lange en sexy zomerbenen. Kies je voor die minirok of dat korte jurkje zorg er dan voor dat je benen er tiptop uitzien. Een goede verzorging staat natuurlijk voorop, maar er zijn ook manieren om je benen langer te laten lijken.

Tip 1. ‘Scheren & smeren’

De eerste tip kan niet anders zijn dan ontharen en hydrateren. Waxen bij de schoonheidsspecialiste blijft nog altijd de beste manier om je benen te ontharen. Ontharingscrème levert ook goede resultaten op terwijl we zouden willen aanraden om het scheermesje alleen voor noodgevallen achter de hand te houden. Verder is het natuurlijk van belang dat je de huid van je benen (en de rest van je lichaam) goed verzorgt met een vochtinbrengende crème.

Tip 2. Glansproducten

Een bruingebrand velletje is tegenwoordig geen must meer (sterker nog, het is uit de mode). Goudbruin is mooi, maar melkwitte benen worden tegenwoordig ook steeds meer gewaardeerd (heel etherisch of juist heel rock). Een zelfbruinende crème is een optie maar het is vooral mooi als je een product gebruikt dat een sexy glans over je huid legt.

Tip 3. Ga voor superlange benen

Niet tevreden over de lengte van je benen? Creëer superlange benen met een rokje of jurk met hoge taille (je kunt deze hoge taille nog eens accentueren met een ceintuur). Draag je pantykousen, kies je schoenen dan in dezelfde kleur als je kousen. Ga je voor blote benen, creëer dan een ‘doorlopend’ effect met huidskleur schoenen. Je smokkelt er optisch gezien centimeters bij!

Tip 4. Hakken zijn een must

Hoge hakken zijn nog altijd perfect om je benen langer te doen lijken. Houd je niet van hakken, dan brengt de mode je dit seizoen een perfect alternatief: plateau sneakers! Je kunt ze letterlijk onder alles dragen en met een paar flinke plateaus smokkel je er ook heel wat centimeters bij.

Tip 5. Niet op je gemak in een mini-rok?

Je kunt nog zo mooie benen hebben, als je niet weet waar je ze laten moet, is het effect weg. Voel je je niet op je gemak in een minirok of -jurkje, ga dan voor korte shorts. Tegenwoordig zijn de modelletjes ook heel geschikt voor in de stad of op het werk. Denk maar eens aan bandplooishorts of shorts met een hoge taille. Wil je je toch aan een kort rokje of jurkje wagen, maar voelt het naar je gevoel te bloot aan, draag er dan een kort broekje onder (dat wegvalt onder het rokje of de jurk). Je zult zien dat je je veel gemakkelijker beweegt. En opwaaiende rokjes zijn ook geen probleem meer!

Tip 6. Slankere benen met uitwaaierende modellen

Wijd uitlopende rokken en jurken doen je benen slanker lijken. Doe er je voordeel mee!

Tip 7. Sleehakken onder je bikini

Ook (of juist) op het strand wil je scoren met supersexy benen. Wat dacht je van een sleehak? Je scoort er direct extra punten mee en je ploegt er net wat gemakkelijker mee door het zand dan op stiletto’s. Vergeet niet om je teennagels in dit geval een gezellig lakje te geven

Tip 8. Geen tijd voor een pedicure?

Bij blote benen horen zomerschoenen. Maar iedereen heeft wel eens even geen tijd voor een grondige pedicure. Zorg daarom dat je altijd een paar zomerschoenen met dichte neuzen en hielen in de kast hebt staan. Ze helpen je direct uit de brand als je nagellak afgebladderd is en je hielen nodig verzorgd moeten worden. Bovendien is het heus niet altijd even chique om altijd maar die fel gelakte teennagels te showen. Vooral op je werk staat een dichte zomerschoen – in een zomers kleurtje (beige, maar ook lila, roze of lichtblauw, misschien wel geel) – vaak veel beter.

Tip 9. Pas op met bandjes en veters

Ga je voor schoenen met bandjes, houd er dan wel rekening mee dat je voeten en enkels bij warm weer wel eens willen opzetten en dat de veters en bandjes dan wel eens strak kunnen gaan zitten. En niets is lelijker dan een bandje dat in je vlees snijdt. Bovendien zijn enkelbandjes lang niet altijd flatterend. Ze onderbreken de lijn van je been waardoor je benen minder lang lijken.

Tip 10. Sexy als Beyoncé of Rihanna

Bijna niemand is met catwalk-benen behept maar dat wil nog niet zeggen, dat ze niet sexy zijn! (Voorbeeld nodig? Denk eens aan de volle dijen van Beyoncé of Rihanna). Met een goede dagelijkse verzorging en vooral ook een flinke dosis zelfverzekerdheid ben jij deze zomer in je mini, shorts of bikini onweerstaanbaar.