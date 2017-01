10 Regels om overtollige ‘feestpondjes’ kwijt te raken

Eindelijk is de feestperiode waarin je eigenlijk niets anders doet dan je vervelen, bij je familie op bezoek gaan en veel te veel eten, achter de rug. Ook al zijn de sporen van de decembermaand vaak nog wel zichtbaar. Het probleem is dat die dagen thuis met de kast vol zoetigheden en lekkernijen om kerst en oud-en-nieuw (en de dagen ertussen) te vieren, maar al te graag – en zonder dat je er erg in hebt – voor een paar extra pondjes zorgen. Totdat we aan het einde van de feestperiode (in het kille januarilicht) met de werkelijkheid worden geconfronteerd. Ook dit keer zijn de goede voornemens om tijdens de gevaarlijkste maand van het jaar niet aan te komen, alleen maar goede voornemens gebleven.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Heb jij gemerkt dat je ook dit jaar een beetje overdreven hebt en slaat de schrik je om het hart bij de gedachte dat je over een paar maanden misschien al (een beetje) uit de kleren kunt? Kom in actie. We hebben tien regels voor je om je lichamelijke vorm weer terug te vinden en de schade die je de afgelopen weken hebt aangericht, weer ongedaan te maken. Begin nu meteen! want geloof ons, voor je het weet, staat de vakantieperiode weer voor de deur.

1. Weg met alle zoete restjes van de Feestdagen. Weg met de voorraden taarten, snoepjes, chocolade, kerststollen en oliebollen die je in de afgelopen weken hebt opgebouwd. Geef ze weg, doe ermee wat je wilt als je ze maar niet de weg naar je mond vinden. Zorg ervoor dat je niets meer van deze verleidelijke lekkernijen in huis hebt. Behoed jezelf voor zwakke momenten.

2. Houd een gezond voedingspatroon aan. We gaan je hier niet uitleggen hoe je dat moet doen. Iedereen weet wat je wel en niet moet eten.

3. Sla een nieuwe voedselvoorraad in maar dan nu wel eentje dat bij je gezonde voedingspatroon past. Zorg ervoor dat er geen voedingsmiddelen in huis komen die niet in lijn zijn met je nieuwe ‘voedingsfilosofie’.

4. Stel je boodschappenlijstje vlak na de maaltijd op. Het lijkt overdreven maar echt, het helpt om jezelf te beperken tot gezonde aankopen.

5. Overweeg of het het geval is om je bij de sportschool in te schrijven. Je mag je dan voornemen om regelmatig buiten te gaan joggen of om lange wandelingen te gaan maken, maar je weet ook best dat het weer vanaf nu tot aan de eerste lentedagen te wensen zal overlaten. Dus wil je echt en effectief afvallen, dan is daar maar één aangewezen plaats voor: de sportschool.

6. Weeg jezelf regelmatig (bijvoorbeeld één keer per week steeds op hetzelfde tijdstip) zodat je geen verrassingen hoeft te verwachten op het moment dat de lente zich aandient.

7. Neem regelmatig je maten op. Houd in gedachten dat je gewicht niet alles over je lichamelijke vorm zegt. Iedereen weet dat spieren meer wegen dan vet. Dus heb je flink gesport, dan kan het wel eens zijn dat je gewicht toeneemt in plaats van afneemt terwijl je toch hard op weg bent om je lichamelijke vorm terug te vinden. Neem daarom ook je maten op. Meet je taille, je borstomtrek, je dijen en die kritieke punten waar je aan aan het werken bent.

8. Gun jezelf één keer in de week een kleine ‘culinaire uitspatting’. Juist deze uitspatting helpt je om je de rest van de tijd keurig aan je gezonde en uitgebalanceerde voedingspatroon te houden.

9. Zoek een bondgenoot. Een vriend, vriendin of partner. Met zijn tweeën sporten of samen gezond eten is veel gemakkelijker dan alleen. Je controleert elkaar en werkt samen naar optimale resultaten toe.

10. Als je de moed laat zakken en zin hebt om jezelf te laten gaan, denk dan aan de zomermaanden. Stel jezelf voor hoe je je aandient op het strand als je zo doorgaat. Stel jezelf voor hoe je eruit zult zien als je onbeperkt blijft eten (wit, slap vlees, vetrollen) en voel de blikken van de andere strandgangers op je. Het is een beangstigende gedachte, maar het helpt wel… :-)