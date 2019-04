10 Modetrends voor zomer 2019 die je absoluut moet kennen!

Wil je een idee krijgen van de schitterende zomermode voor 2019 kijk dan eens naar de creaties van Etro. Het Italiaanse modehuis presenteerde een geweldige mix van etnische prints (karakteristiek voor Etro), prachtige bloemenpatronen, patchwork jeans, sportswear items en accessoires in macramé. Etro heeft de modetrends van het moment op een supercoole manier geïnterpreteerd. We denken dat iedereen zich wel door deze collectie wil laten inspireren. Bekijk de foto’s maar eens.

Voor het gemak zetten we de hotste modetrends die we bij Etro tegenkwamen – maar die zeker ook voor de mode in het algemeen gelden – op een rijtje.

Hotte modetrends voor lente zomer 2019

1. Etnische prints, bloemenprints en combinaties van deze prints

2. Lange romantische jurken in zwierige stofjes

3. Baretjes, hoeden, tassen in macramé

4. Jurken met macramé details of geheel in macramé (superleuk!)

5. Wielrennerbroekjes en sporttopjes die je met je ‘gewone’ kleren combineert

6. Korte en lange kimonojasjes met (niet-Oosterse) bloemenprints (hetgeen interessante contrasten oplevert!)

7. Jasjes in neopreen (surfmateriaal) over romantische bloemenjurken

8. Stoffen tassen met – alweer – etnische prints

9. Platte sandaaltjes

10. Grote schelpen in je oren en om je nek!

Als dit alles niet heerlijk zomers is. Ideaal ook voor festival looks!