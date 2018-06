10 Moderegels die we absoluut mogen (en moeten) vergeten

Uniek zijn is iets waar je trots op mag zijn. Je onderscheiden, anders zijn, origineel. Dat zijn dingen om naar te streven. Zeker als het op mode aankomt. Tegenwoordig hebben we op dit gebied zoveel vrijheid. Ons advies is: pak die dan ook!

Gebruik het losse en vrije zomerseizoen om te experimenteren en je eigen stijl verder te ontwikkelen. En laat je fantasie vooral niet beteugelen door regeltjes die we via moeders nog van oma hebben meegekregen. Gooi al die onnodige ballast overboord en wees jezelf.

Voor het geval dat je bewust of onbewust toch nog in regels en patronen blijft hangen, hebben we hieronder een aantal moderegels genoemd die dus NIET meer gelden. Leve de zomer, leve de vrijheid, leven jouw eigen originele stijl.

1. Donkerbruin draag je niet met donkerblauw

Waarom ook niet? Bruin met blauw is één van de meest geraffineerde combinaties die je kunt bedenken! Hetzelfde geldt voor zwart met donkerblauw. En voor rood met oranje. En voor oranje met roze. En rood met roze. Je begrijpt het al: er zijn geen kleurregels! Je mag letterlijk alle kleuren met elkaar combineren. Als jij het maar mooi vindt.

2. Goud draag je niet met zilver

Weer een regel waar we het dus helemaal niet mee eens zijn. Goud en zilver staan heel juist goed bij elkaar. Op dit moment zijn we vooral in de ban van rosegold (rozegoud) – denk aan dat zomerse glas roséwijn! – en ook deze metallic tint staat (juist) heel mooi met zilver (en geelgoud).

3. Kleding koop je altijd in de eigen maat

Het is zo standaard om elke keer naar je eigen maat te grijpen. Fashionista’s (en ook modeontwerpers) houden ervan om met volumes te spelen. De oversize mode van dit moment helpt een handje mee. Zo kan het bijvoorbeeld een heel bijzonder effect geven om een jasje of broek te groot te kopen. Want dat is wellicht dan wel toch een vuistregel: te groot is interessant, te klein is echter zelden goed.

4. Onder een avondjurk draag je hoge hakken

Weer een regel die je wat ons betreft zo door het toilet mag spoelen. Het is juist heel cool om een opgedirkte avondjurk met een paar sneakers of platte sandaaltjes te dragen. De wat minder lange heren zullen je er bovendien erg dankbaar voor zijn. Besef je wel dat hakken, zeker als je wat minder zelfverzekerd bent, heel handig kunnen zijn om je sex appeal gevoel wat op te vijzelen. Je gaat je er vrouwelijker door voelen en mooier door lopen. Dus heb je deze ego boost nodig, ga dan voor (toch) voor hakken. Aan de andere kant is het wel heel gemakkelijk dansen op sneakers of sandaaltjes :-) Sneakers of sandaaltjes zijn bovendien ook dé oplossing voor jurken die misschien wat overdressed of te sexy voor de gelegenheid zijn. Je ontdramatiseert je look.

5. Pailletten en glitter draag je niet overdag

Ook deze regel is allang achterhaald. Heb jij zin in die glittertop, trek ‘m dan aan, ook op een doordeweekse dag. Gecombineerd met een spijkerbroek of joggingbroek bijvoorbeeld moet iedereen wel begrijpen wat je met die glittertop bij daglicht bedoelt (en als je het niet begrijpen, dan is dat pech).

6. Je bikini draag je alleen naar het strand

Met een bikini kun je veel meer, vooral als je van doorzichtige kleding houdt. Het is dé oplossing voor een zwoele see-through jurk. Vooral crochet bikini’s doen het goed als veredelde underwear.

7. Wijde kleding is niet vrouwelijk

Wie zegt dat nu weer? Weer zo’n vooroordeel. Het ziet er gewoon ingeheid dat we met onze kleding ons figuur zo goed mogelijk moeten doen uitkomen en dat we onze vrouwelijke rondingen moeten accentueren en etaleren. Gelukkig heeft de modewereld deze regel allang verlaten. Je mag best voor een boxy silhouet gaan of je figuur schuil laten gaan onder wijde volumes. Met een beetje creativiteit en een zelfverzekerde houding is dit mogelijk nog cooler dan zo’n strak jurkje waarmee je je sensualiteit op een presenteerblaadje aanbiedt.

8. Fantasieën combineer je met effen kleuren

Oh ja? Bekijk dan even de foto’s van de fashion shows van Gucci van de afgelopen jaren. Op het niet-mixen van fantasieën zijn we helemaal teruggekomen. Het mag, en hoe! Geen combinatie is tegenwoordig te gek. Het mixen van prints is misschien wel de meest baanbrekende ontwikkeling van de afgelopen jaren.

9. Draag wat je partner mooi vindt

Hij zal het misschien niet leuk vinden als hij dit leest (of misschien ook wel), maar vandaag de dag kleed je je niet voor je partner, maar voor jezelf. Het gaat erom dat jij je goed voelt in je kleding. Hij moet je maar nemen zoals jij bent. Wat je in zijn ogen misschien verliest aan punten omdat hij je smaak niet echt kan waarderen, smokkel je er dubbel en dwars bij aan respect omdat je totaal jezelf bent.

10. Spaar voor waardevolle modeitems

Dit is een regel die door de fast fashion een beetje onder druk is komen te staan. Natuurlijk is het leuk om designer items in je kast te hebben hangen, maar de ervaring leert dat ook die gaan vervelen of uit de mode raken, en wel nog sneller dan voorheen omdat de trends zich in een hoog tempo opvolgen. Spaar dus als je wilt voor iets moois, maar denk niet dat het ‘voor altijd’ zal zijn. Verder kun je je tegenwoordig ook met weinig geld en niet-kostbare items al heel trendy uitzien.