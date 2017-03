10 Make-up tips die je (jaren) jonger maken

Make-up kan je mooier maar ook jonger maken. Dat doe je door de juiste texturen (glans, mat, glos) en kleuren te kiezen.



Kleine veranderingen in je dagelijkse maquillage kunnen jaren verschil uitmaken! 10 tips voor een stralend jong uiterlijk.

1. Lipgloss voor vollere lippen

Volle lippen maken je mond sensueel en sexy. Maar volle lippen associëren we ook met een jeugdig en jong uiterlijk. Dit is gemakkelijk te begrijpen als je weet dat onze lippen – niemand ontkomt eraan – naarmate de jaren verstrijken smaller worden. Dus wil je jong overkomen, gebruik dan make-up die je lippen er voller doet uitzien. Gloss is hiervoor het aangewezen product. Matte, donkere lippenstift maakt je lippen smaller, een wat lichtere en glanzende lippenstift met daarover nog eens een glosje maakt je lippen voller (en sensueler).

2. Forse wenkbrauwen

Smalle wenkbrauwen zijn retro en maken het gezicht ouder. Epileer je wenkbrauwen daarom niet teveel en probeer eens om je wenkbrauwen met een wenkbrauwpotlood iets voller te maken dan ze in werkelijkheid zijn. Je smokkelt er jaren van je leeftijd mee af! Pas wel op dat je je wenkbrauwen niet te donker maakt.

3. Blozende koontjes

Vaak hebben we de neiging om blush – net zoals in de jaren ’80 – in een diagonale lijn onder de jukbeenderen aan te brengen. Hierdoor creëer je inderdaad een schaduw in je gezicht waardoor je gezicht magerder wordt. Maar vaak is dat een resultaat dat we, zeker als we wat ouder worden, nu juist niet willen bereiken. Voor een voller en jonger gezicht breng je blush op de koontjes van je wangen aan. Voor een blozende en jonge look. En stap eens over van het geijkte oranjerood naar een zachtroze blush. Zo’n verliefde blos lag er nog nooit over je wangen!

4. Foundation

Teveel make-up maakt oud. Dat geldt ook voor de foundation. Ga voor een natuurlijk effect. Een trucje dat de sterren (of hun make-up artiesten) op de rode loper wel gebruiken, is het volgende. Stip de te corrigeren vlekjes en zones van je gezichtshuid aan met een make-upkwast met een corrigerend product en breng vervolgens een heel lichte foundation op de nog onbedekte huid aan.

5. Pas op met glanzende oogschaduw

Glans- en glitteroogschaduw hebben de onhebbelijke gewoonte om rimpels te accentueren. Zoals topmodel Lauren Hutton het ooit uitdrukte: ‘Shimmer can act like ‘airport runway lights’ — illuminating every line, wrinkle and pore.’ Gebruik daarom bij voorkeur matte oogschaduw.

6. Wit oogwit

Hoe vaak is ons oogwit nu eens niet wit (klinkt dat niet tegenstrijdig?) Een slapeloze nacht, een glaasje teveel, contactenlenzen of lange uren achter de computer. Het helpt allemaal niet mee om met een heldere oogopslag voor de dag te komen. Houd oogdruppeltjes bij de hand. Ze zorgen ervoor dat uitgezette adertjes weer tot de normale proporties worden teruggebracht. Gebruik dit soort producten echter met mate. Ze kunnen op den duur juist rode ogen veroorzaken. Lees meer over rode ogen.

7. Blauwe oogschaduw

Wil je geen oogdruppeltjes voor witter oogwit gebruiken, ga dan eens voor donkerblauwe smokey eyes. Volgens topvisagist Tom Pechaux doet de donkerblauwe kleur je oogwit witter uitkomen.

8. Ga voor zachte lijnen

Harde lijnen maken oud, zachte lijnen maken jong. ‘Blenden’ is in de make-up het sleutelwoord. Schaf een paar zachte make-upkwasten aan waarmee je je make-up goed kunt vervagen. Werk vooral oogschaduw en blush mooi uit. Wil je een lijntje langs je bovenste wimpers trekken, ga dan niet voor een vloeibare eyeliner maar gebruik een zacht oogpotlood en vervaag het lijntje met een make-upkwast.

9. Zo min mogelijk make-up

Hoe meer make-up je gebruikt, hoe ouder je eruit ziet. Ga voor zo min mogelijk make-up en houdt het zo natuurlijk mogelijk. Rode lippen mogen dan in zijn, maar kies eens een wat zachtere nuance. En gebruik zachte warme kleuren voor de basis. Vermijd een dikke, poederachtige koek die je gezicht ‘uitvlakt’ en alle diepte weghaalt, maar ga voor een crèmeachtige foundation en verwarm de slapen, kaaklijn en de weerszijden van je gezicht met een lichtgouden/bronzen poeder.

10. Natuurlijke wimpers

Voor je bovenste wimpers kun je zwarte mascara gebruiken. Kies een mascara met een natuurlijk effect. Laat de onderste wimpers ongekleurd of gebruik hiervoor een lichtere mascara (bijvoorbeeld bruin). Je kunt in plaats daarvan ook wat lichtbruine oogschaduw onder het oog vervagen. Dit komt veel natuurlijker over dan hard aangezette zwarte wimperhaartjes.