10 Kledingtips voor een trendy winterlook

Er komt een moment dat je de winter beu bent. Dat je geen zin meer hebt in al die lagen kleding. Dat je je warme, stoere winterlook wilt inruilen voor een elegante versie, zonder dat je (al teveel) kou hoeft te lijden. Weg met dat vormeloze, kleurloze en oncharmante wintersilhouet. Hier zijn 10 slimme kledingtips voor een warme, maar geraffineerde winterlook. Je hoeft niet te wachten tot de winter voorbij is om je mooi te kleden!



Tip 1. Je vertrouwde pumps en hooggehakte laarzen weer aan

Bontlaarzen mogen dan heerlijk warm zijn, ze geven je de geraffineerde gratie van een olifant. Na een paar maanden waggelen, wil je wel weer eens een mooie schoen met hak of een leuke laars aan je voeten. Voorkom koude voeten door bontzooltjes (of inlegviltjes van lamsvel) in je schoenen te doen. Verruil je wollen kousen voor kousen of sokken in kasjmier. Koude voeten behoren tot het verleden. Iedereen zal zich afvragen hoe jij het klaarspeelt om die winterkou op je hakken te trotseren.

Tip 2. Minirok met bontlaarzen

Krijgen we je (ondanks kasjmier sokken en bontzooltjes) niet zover dat je je bontlaarzen laat staan, verleg de aandacht dan naar je kleding. Draag je bontlaarzen met een minirokje (of een korte jurk) en een dikke wollen maillot in plaats van met een spijkerbroek. Ga voor een ultravrouwelijke outfit als tegenbalans voor je platte, onelegante bontlaarzen.

Tip 3. Dikke wollen panty’s

Leggings zijn een beetje op z’n retour. Dunne panty’s en netkousen zijn weer trendy maar geenszins warm. Een goed alternatief zijn wollen panty’s (ze kleden ook net iets slanker af dan leggings). Ga voor een paar dikke (matte) panty’s in een donkere kleur voor slanke, warme benen onder je winterjurk of rok.

Tip 4. Fantasietjes

De natuur valt stil maar jij geeft je dagen flair (fleur!) met een vrolijk bloemenpatroon (of een grafische fantasie zoals we die op dit moment veel zien). En anders kun je je look opvrolijken (en ook updaten) met de luipaardprints die op dit moment in de mode zijn. Ze hebben veelal een lichte achtergrond en zijn veel geraffineerder dan voorheen. Kijk maar eens in de uitverkoop of je een mooie print op de kop kunt tikken.

Tip 5. Warm ondergoed is dé truc voor een slanker silhouet

Kijk eens bij de afdeling thermo-ondergoed. Als je er eenmaal aan gewend bent, wil je niet anders meer. Het voordeel is dat je gemakkelijk van één of twee van je gebruikelijke lagen kunt afzien. Dat komt je silhouet (en je humeur) ten goede. Kies ondergoed dat mooi aansluit en daardoor warm houdt maar ook nog eens slank afkleedt.

Tip 6. Onderstreep je figuur óf hul in je in een imposante bontjas (imitatiebont natuurlijk!)

Verander van winterjas. Kijk in de kast of je nog iets leuks hebt hangen of maak snel nog een rondje in de uitverkoop. Focus op jassen die je figuur goed doen uitkomen. Geef je silhouet lijn. Draag een ceintuur in de taille (over je winterjas). Houd voor ogen dat je weg wilt van dat vormeloze laag-over-laag silhouet waar we in de winter maar al te vaak in vervallen.

Voor radicaal andere look kun je ook kiezen voor één van die grote en kleurrijke bontjassen (imitatiebont) die dit seizoen in de mode zijn. Ziet er vrolijk en mooi uit en is bovendien ook heerlijk warm!

Tip 7. Weg van zwart en sombere kleuren

Zwart is in, maar dat neemt niet weg dat wij deze winter ook lichte kleuren dragen. Ga voor de nieuwe ‘nudes’ (zo mooi!) of fleur je outfit op met felle kleuraccenten. Ik zag pas een fashionmodel dat een lichtgrijze broek had gecombineerd met een lange kobaltblauwe trui, een paarsblauw kort jack en een dikke fuchsia sjaal met bijpassende muts. Ze zag er supertrendy en vrolijk uit!

Tip 8. Wol in plaats van een paar lagen katoen

Onder een dik wollen vest kun je een doorzichtige blouse of een trui met pailletten dragen. Dat geeft je look direct iets feestelijks. Vervang al die katoenen lagen eens door een combinatie van superwarme materialen als wol en (beter nog!) kasjmier en superchique materialen als voile en satijn.

Tip 9. Muts en sjaal

Draag mutsen en sjaals met flair. Ga voor mooie kleuren die iets voor je look doen. Speel met kleuren en aparte kleurcombinaties. Drapeer een sjaal met een flatterende fantasie om je nek en stem je make-up erop af (roze lippenstift, blozende rozerode wangen of chique rode lippen).

Tip 10. Update je look met mode accessoires

Mode accessoires zijn ideaal om je look mee op te frissen. Ga er creatief mee om. Een mooie tas, een paar leren handschoenen, een leuke muts of misschien wel een leren pet. Geef jouw look iets bijzonders. Daar word je blij van (en de mensen om je heen ook!).

Tot slot: trek er tijd voor uit om je te kleden

Als je geen tijd maakt om even over je outfit na te denken, dan is het logisch dat je weer in die eeuwige spijkerbroek met jack de deur uitgaat. Trek er eens een middag voor uit om je garderobe na te kijken. Maak combinaties, trek ze aan. Denk na over looks die je op straat hebt gezien en die je wel aanspraken. Blader door tijdschriften om ideeën op te doen. Achter elke geslaagde outfit zit tijd en creativiteit. Niemand ziet er, zonder zich enige moeite te getroosten, elegant en mooi uit. Denk na en draag je nieuwe combinaties dan met nonchalance en charme, alsof je het allemaal zo per ongeluk uit de kast hebt getrokken. Dat is de truc voor een moeiteloos ogende chique winterlook.