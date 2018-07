10 Haartrends voor herfst winter 2018 2019. De hotste kapsels

Wat zijn de haartrends voor herfst winter 2018 2019? Hoe gaan we ons haar stylen? Welke kapsels zijn hot? Trendystyle volgde de Fashion Weeks en ging backstage om de allernieuwste haar trends te spotten (en fotograferen natuurlijk!). We zetten de haartrends en hotste kapsels voor herfst winter 2018 2019 voor je een rijtje (met kapselfoto’s):

1. Lang los haar met een natuurlijke slag

Lang haar is nog steeds dé trend. Voor modeontwerpers stuurden hun modellen met lange losse haren de catwalk op. In de meeste gevallen zat er alleen een lichte slag in. Vergelijk het met een ‘out of bed‘-haarlook maar dan net iets verzorgder.

2. Mooi geföhnd los haar

Mooi geföhnd haar dat los wordt gedragen gaan we ook weer volop terugzien. We gaan dus weer voor ‘gepolijste’ hoofden maar we maken het haar niet meer zo steil als een paar jaar geleden. Er moet altijd wat beweging in zitten.

3. Nonchalante knotjes

Je hoeft geen topkapper te zijn (of misschien juist ook wel!) om je haar in een eigentijdse knot te stylen. Het mag allemaal lekker nonchalant (ook slordig) of gewoon gek. Ook mag je een knot met een staart combineren. Maak er een ‘knotstaart’ van. Of verdeel je haar in verschillende zones en ga voor verschillende knotten of een – we zouden bijna zeggen – ‘knot(s)gekke’ combi van knot en staart.

4. Paardenstaarten

Aan paardenstaarten mag je dit seizoen de twist meegeven die je wilt. Ze mogen supergelikt zijn, strak en glad, krullend en nonchalant. Je kunt er een strik om binden of een sjaaltje. Laat je fantasie gaan, zoals de modeontwerpers.

5. Creatieve vlechten

De vlechten voor herfst winter 2018 2019 zijn alles behalve banaal. Voor herfst winter 2018 2019 gaan we er uiterst creatief mee om. Een voorbeeld zijn de futuristische vlechten bij Jil Sander die niet hangen, maar diagonaal uitstaan (er zit vast ijzerdraad in!). Een ander voorbeeld zijn de superlange, bohémienachtige vlechten bij Alexander McQueen. Maar vlechten mogen ook messy zijn, of middeleeuws, punk of ballerina-achtig.

6. Wet looks (voor de winter!)

Geen beach waves maar echte wet looks en dat voor de winter. Dit is misschien wel de meest verrassende haartrend voor herfst winter 2018 2019. Gebruik een gel en style je haar naar achteren. Of breng een paar wet look lokken naar voren en laat ze over je gezicht hangen. Een ander opvallend kapsel zagen we bij Max Mara. Daar waren de lokken van de modellen tot platte haarstroken met een lichte wetlook geperst. Ons advies: speel met haarstylingsproducten met een wet look effect!

7. Middenscheiding

Kapsels met middenscheiding – zowel voor lang haar als voor bob kapsels – zijn voor herfst winter 2018 2019 weer heel erg populair. Maar het hoeft niet. Zo zagen we bijvoorbeeld bij Fendi modellen met een middenscheiding of een zijscheiding, al naar gelang het model. Dat zou vroeger, toen alle modellen op de catwalk kloontjes van elkaar moesten zijn – ondenkbaar zijn geweest. Lees ook: ‘Waar trek je de scheiding?‘

8. Retro kapsels à la Jackie

Retro kapsels zijn terug. Of het nu een Jackie O’ kapseltje is of een fel gekleurde pop art bob. Of fingerwaves. We zagen het allemaal terug op de catwalks voor herfst winter 2018 2019!

9. Quiffe kapsels

Zo’n dikke vette kuif voor op je hoofd? Doen! We zagen ze bij Gucci, Miu Miu en N21. Lekker mee experimenteren is ons advies.

10. Haaraccessoires

De tiende haartrends staat voor haaraccessoires en daarbij staat de diadeem met stip op nummer 1. Maar wel zo eentje met steentjes en strass. Echt zo’n prinsessending! Lekker kitsch. Verder zagen we (haar)sjaaltjes, speldjes en grote sierspelden (zoals bij Max Mara).