10 Flirt tips. Zo doe je dat!

Lente, zomer… mooi weer. ’s Avonds nog even een terrasje pikken, een wandeling door het park, een glaasje rosé drinken op de hoek, een dagje zeilen of een knallende zomerfuif. Sensualiteit hangt in de lucht. Het warme seizoen is perfect voor een heerlijke flirt.

Stort je er maar met hart en ziel in! Want flirten is goed voor lichaam en geest. Het doet je hart sneller kloppen, je krijgt vlinders in buik, je huid en ogen krijgen glans en omdat je je aantrekkelijk voelt, bén je dat ook.

Flirten is een kunst die niet iedereen even soepel afgaat. Daarom stelden we dit zomerse flirtlijstje voor je samen.

Wees niet bang om mooi te zijn

In de zomer mag het allemaal uitbundiger en sensueler. Wees daarom niet bang om op te vallen. Trek dat topje met diep uitgesneden decolleté aan. Of die minirok die al weken ongedragen in de kast hangt omdat je hem eigenlijk toch te kort vindt. Vang bewonderende mannelijke blikken met je goudkleurige sandaaltjes. Vaak is een prikkelend detail al genoeg om de aandacht van het mannelijke schoon te trekken. En dat is juist precies genoeg voor jou om je ook daadwerkelijk mooi te voelen.

Maar… houd het subtiel

Het leuke van flirten is dat het subtiel is. Eigenlijk is het een steekspel (goed flirten vereist enige intelligentie!). Je tast elkaar af. Meer nog met signalen dan met woorden. Waak er daarom voor om niet te overdrijven. Dat geldt voor wat je zegt en doet, maar ook voor hoe je je kleedt. Eén verleidelijk detail is spannend, maar een overdreven onthullende outfit zal al snel het tegengestelde resultaat opleveren (in plaats van aantrekkelijk vindt hij je ordinair!).

Maak gebruik van flirty zomeraccessoires

Een zonnebril met donkere glazen is een uitstekende ‘flirttool’. Door hem je ogen niet te laten zien, kan hij – zeker als hij je niet goed kent – je niet goed doorgronden. Dat maakt het spel nog spannender. Ook lipgloss is een topper (niet voor niks is gloss zo populair). De gloss maakt je lippen glanzend en het lijkt alsof ze vochtig zijn. Heel sensueel!

‘Spreek’ lichaamstaal

Met gebaren en bepaalde lichaamshoudingen kun je een heel duidelijke boodschap afgeven. Buig voorover naar hem, zodat hij begrijpt dat je geïnteresseerd in hem bent. Wees niet bang je mond naar zijn oor te brengen als de muziek erg luid is. Heel spannend zijn gebaren als het kruisen en ‘ontkruisen’ van je benen. Doe het op een natuurlijke manier anders is het ordinair. Ga je een drankje halen, leg dan als je langs hem loopt, even je hand op zijn arm en zeg hem dat je zo terug bent. Hij zal geen vin verroeren. Zorg ervoor dat je altijd rechtop zit en niet met doorgezakte rug. Niet alleen is het niet charmant maar het komt ook onzeker over (veel vrouwen zitten of lopen met gebogen rug omdat hun borsten dan minder opvallen). Een mooie vrouw is trots op zichzelf en op haar lichaam en is niet bang om dat te laten zien.

Toon interesse

Streel zijn ego door interesse in hem te tonen. Vraag hem naar zijn hobby’s, reizen, interessen (muziek, films, boeken). Snijd onderwerpen als werk maar zijdelings aan. Dat is niet echt een onderwerp dat aanslaat.

Kijk hem recht in de ogen

Kijk hem, als je tegen hem spreekt, recht in het gezicht en in de ogen. Ogen zijn spiegeltjes van de ziel. Laat hem zien dat je niet bang bent hem te tonen wie je bent (tenzij je natuurlijk voor de ‘mysterieuze aanpak’ kiest – zie nr. 3)

Wees eerlijk

Begin geen flirt met een man die je niet ziet zitten. Het is niet eerlijk om voor de grap met iemand te flirten als je toch al weet dat er nooit een vervolg zal komen. Tenzij je het idee hebt dat hij ook ‘puur voor de fun’ flirt. Ook in het geval dat jullie beiden weten dat er geen vervolg zal komen (misschien omdat jullie beiden al een relatie hebben), is er geen probleem (zolang het maar niet uit de hand loopt). Zorg er in ieder geval voor dat je geen valse verwachtingen bij iemand schept.

Geef geen verkeerd telefoonnummer

Geef geen verkeerd telefoonnummer als je serieus met iemand gepraat – en geflirt – hebt. Flirten is een liefdesspel. Het gaat er niet om om iemand op zijn ziel te trappen. Wil je je nummer niet geven, zeg het hem dan, bedank hem voor het gezellig praatje en zoek je vrienden weer op.

Wees jezelf

Flirten is leuk en je mag best een rooskleuriger voorstelling van jezelf geven, maar vertel geen leugens of onzin om beter voor de dag te komen. Het zou je in de toekomst wel eens lelijk kunnen opbreken.

Schaam je achteraf niet

Flirten is spannend en opwindend, en niets om je voor te schamen. Heb je na een paar glaasjes wijn in een zomerroes een flirt met iemand opgezet, heb er dan achteraf geen spijt van. Als je je aan de regels hierboven houdt, is er niets om je voor te schamen. Flirten is goed voor je. Je voelt je mooi en aantrekkelijk. Het heeft een positieve invloed op je eigenwaarde en prikkelt je fantasie. Flirten geeft kleur aan je leven!

