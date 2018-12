10 DIY Kapsel ideeën (in 10 minuten klaar!)

Opsteek kapsels blijven in de mode. Knotten en paardenstaarten zijn cool. Je hebt er geen idee van hoeveel je ermee kunt! Piekerige en slordige versies zijn super relaxed maar toch ook chic. En dan heb je nog de lage zijscheiding waarmee je direct een fashion forward look kunt creëren. Maar kijk zelf en grijp dan naar je borstel en föhn. Elk kapsel moet in minder dan 10 minuten te doen zijn!

1. Getoupeerd opsteek kapsel

Dit kapsel is perfect voor een avondje uit. Het is vrij gemakkelijk zelf na te doen, zeker als je je haar een paar dagen niet gewassen hebt :-) Is je haar slap en laat het zich niet goed touperen, gebruik dan een droog shampoo of een zoutspray om je haar een wat stuggere structuur te geven. Toupeer je haar tot een grote volumineuze wolk en zet het dan van achteren vast in een Franse rol of anders in een slordige knot. Het hoeft allemaal niet zo netjes. Fixeer je kapsel met vooral veel haarlak en maak deze haarlook af met een paar opvallende oorbellen.

2. Lage paardenstaart

Dit soort paardenstaarten kennen we eigenlijk allemaal maar ze blijven hun charme behouden. Maak een middenscheiding (of een zijscheiding) en föhn je haar glad. Bind het, behalve één lok, nu laag in je nek samen met een elastiekje. De lok draai je om het elastiekje en klaar ben je.

3. Slordige Franse rol/knot

Warrige en slordige opsteek kapsels zijn dé trend en dat maakt het allemaal een stuk gemakkelijker. Voor dit kapsel maak je een lage zijscheiding. Vervolgens breng je het haar naar achteren en zet je het vast in een slordige Franse rol of knot. Trek wat piekjes rond je gezicht los. Ook dit kapsel maak je weer af met veel haarlak.

4. Haaraccessoires

Een haar accessoire kan een vrij simpel opsteek kapsel extra allure geven. Ga voor accessoires met fonkelende steentjes voor het lichteffect. Een enkele speld boven op je hoofd is al voldoende om je look bijzonder te maken.

5. Een lage zijscheiding

Een lage zijscheiding maakt je look direct modern. Breng het haar laag over je voorhoofd naar de andere kant van je hoofd. Blijft het niet zitten, zet het dan vast met een speldje. Dit is één van de beste manieren om je haarlook snel en eenvoudig te updaten.

Klik op pagina 2 hieronder om verder te gaan!